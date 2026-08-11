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WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522

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Prognosen der Analysten 11.08.2026 12:32:00

Ausblick: Nebius stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ausblick: Nebius stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nebius öffnet die Bücher - was Analysten erwarten.

Nebius wird am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,717 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,45 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 442,24 Prozent auf 569,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Nebius noch 105,1 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -2,617 USD aus. Im Vorjahr waren 0,340 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten im Durchschnitt 3,36 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 529,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Piotr Swat / Shutterstock.com

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