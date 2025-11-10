Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
|
10.11.2025 07:01:06
Ausblick: Nebius veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Nebius äußert sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,557 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 258,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 155,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 43,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,703 USD, gegenüber 0,510 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 569,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 117,5 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
