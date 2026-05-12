Ausblick: Nebius zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nebius wird am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,768 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Nebius noch ein Verlust pro Aktie von -0,480 USD in den Büchern gestanden.

13 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 578,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 55,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Nebius für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 375,1 Millionen USD aus.

9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -2,405 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,400 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,27 Milliarden USD, gegenüber 529,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at