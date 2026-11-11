Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Nebius zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Nebius wird am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 13 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,724 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Nebius noch -0,470 USD je Aktie verloren.
17 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 520,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 146,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Nebius für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 907,2 Millionen USD aus.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 16 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -1,973 USD je Aktie, gegenüber 0,340 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 22 Analysten durchschnittlich bei 3,35 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 529,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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