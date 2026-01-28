Ausblick: NEC gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NEC wird am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 49,15 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte NEC noch 43,60 JPY je Aktie eingenommen.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 850,08 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 1,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 835,13 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 184,43 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 131,50 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3.553,44 Milliarden JPY, gegenüber 3.423,43 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at