Ausblick: Nederman legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nederman veröffentlicht am 17.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 1,22 SEK. Das entspräche einer Verringerung von 27,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,69 SEK erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Nederman 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,27 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 9,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Nederman 1,41 Milliarden SEK umsetzen können.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 7,61 SEK je Aktie, gegenüber 7,80 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 5,59 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 5,78 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at