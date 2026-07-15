Ausblick: Nederman öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nederman stellt am 16.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,51 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,97 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,31 Milliarden SEK – ein Minus von 8,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nederman 1,44 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,23 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 7,80 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 5,43 Milliarden SEK, gegenüber 5,78 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at