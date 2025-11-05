Nektar Therapeutics Registered Shs Aktie

WKN DE: A419UB / ISIN: US6402683063

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Nektar Therapeutics Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nektar Therapeutics Registered stellt am 06.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Nektar Therapeutics Registered im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,685 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -2,700 USD je Aktie gewesen.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 58,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 24,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 10,1 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -11,280 USD, während im vorherigen Jahr noch -8,700 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 42,2 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 98,4 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

Nektar Therapeutics Registered Shs

Nektar Therapeutics Registered Shs 47,20 -2,88% Nektar Therapeutics Registered Shs

