Nektar Therapeutics Registered Shs Aktie
WKN DE: A419UB / ISIN: US6402683063
|
11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Nektar Therapeutics Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Nektar Therapeutics Registered veröffentlicht am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
15 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -2,069 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,870 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll Nektar Therapeutics Registered 15 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 10,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 12,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Nektar Therapeutics Registered 11,8 Millionen USD umsetzen können.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -8,084 USD je Aktie, gegenüber -9,730 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 41,8 Millionen USD. Im Vorjahr waren 55,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nektar Therapeutics Registered Shs
|
11.11.26
|Ausblick: Nektar Therapeutics Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.10.26
|Erste Schätzungen: Nektar Therapeutics Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
12.08.26
|Ausblick: Nektar Therapeutics Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
30.07.26
|Erste Schätzungen: Nektar Therapeutics Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Nektar Therapeutics Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Nektar Therapeutics Registered Shs
|35,01
|1,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX freundlich erwartet -- DAX dürfte Erholung mit Rekordhoch fortsetzen -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt wird am Donnerstag fester erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte ein neues Rekordhoch erklimmen. Die Börsen in Asien verbuchen am Donnerstag Verluste.