Nektar Therapeutics Registered Shs Aktie

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WKN DE: A419UB / ISIN: US6402683063

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Nektar Therapeutics Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nektar Therapeutics Registered veröffentlicht am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

15 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -2,069 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,870 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Nektar Therapeutics Registered 15 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 10,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 12,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Nektar Therapeutics Registered 11,8 Millionen USD umsetzen können.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -8,084 USD je Aktie, gegenüber -9,730 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 41,8 Millionen USD. Im Vorjahr waren 55,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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