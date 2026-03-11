Nektar Therapeutics Registered Shs Aktie
Ausblick: Nektar Therapeutics Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Nektar Therapeutics Registered lädt am 12.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,474 USD gegenüber 0,450 USD im Vorjahresquartal.
7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 65,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 29,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 10,2 Millionen USD aus.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -9,927 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -8,700 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 43,6 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 98,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
