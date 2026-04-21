Ausblick: NEL ASA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NEL ASA wird demnächst die Zahlen für das jüngst abgelaufene Quartal vorlegen. Das prognostizieren Analysten.

NEL ASA präsentiert in der am 22.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,058 NOK. Das entspräche einem Gewinn von 42,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,100 NOK erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 24,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 193,8 Millionen NOK gegenüber 155,3 Millionen NOK im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,239 NOK im Vergleich zu -0,700 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 863,3 Millionen NOK, gegenüber 963,1 Millionen NOK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at