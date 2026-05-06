Ausblick: Nelnet öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nelnet lädt am 07.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 2,66 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Nelnet noch ein Gewinn pro Aktie von 2,22 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 443,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 16,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 528,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 9,20 USD, gegenüber 11,58 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 1,69 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,26 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at