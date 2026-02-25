Ausblick: Nelnet präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nelnet wird am 26.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 1,63 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Nelnet ein EPS von 1,70 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 27,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 382,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 527,6 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 6,94 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,93 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 1,50 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 2,12 Milliarden USD in den Büchern standen.

