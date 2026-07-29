Ausblick: Nemetschek SE legt Quartalsergebnis vor

Nemetschek SE wird am 30.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,529 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 17,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,450 EUR erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll Nemetschek SE im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 326,3 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 290,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,52 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,31 EUR im Vergleich zu 1,88 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 1,37 Milliarden EUR, gegenüber 1,19 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at