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WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

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Quartalsprognose 04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Nemetschek SE legt Quartalsergebnis vor

Ausblick: Nemetschek SE legt Quartalsergebnis vor

Experten haben ihre Prognosen für die Nemetschek SE-Bilanz abgegeben.

Nemetschek SE äußert sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,452 EUR. Dies würde einer Verringerung von 5,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Nemetschek SE 0,480 EUR je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll Nemetschek SE nach den Prognosen von 11 Analysten 371,1 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 26,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 293,1 Millionen EUR umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,16 EUR, gegenüber 1,88 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 1,42 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,19 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

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