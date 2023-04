Ausblick: Nemetschek SE stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Demnächst gewährt Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Bücher.

Nemetschek SE lädt am 27.04.2023 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,274 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Nemetschek SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,370 EUR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 197,4 Millionen EUR aus - das entspräche einem Plus von 2,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 192,2 Millionen EUR in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,26 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,40 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 836,4 Millionen EUR, gegenüber 801,8 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at