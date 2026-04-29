Ausblick: Nemetschek stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Das sind die Schätzungen der Experten für die anstehende Nemetschek-Bilanz.

Nemetschek SE äußert sich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,510 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Nemetschek SE einen Gewinn von 0,390 EUR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Nemetschek SE im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 311,6 Millionen EUR abgeschlossen haben - das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 282,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,16 Prozent gesteigert.

Die Prognosen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,34 EUR, gegenüber 1,88 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 18 Analysten durchschnittlich 1,35 Milliarden EUR im Vergleich zu 1,19 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at