Neo Performance Materials Aktie
WKN DE: A2H9KJ / ISIN: CA64046G1063
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18.03.2026 07:01:06
Ausblick: Neo Performance Materials stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Neo Performance Materials wird am 19.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,124 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Neo Performance Materials -0,410 CAD je Aktie verloren.
Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 114,5 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 188,7 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Der Ausblick von 4 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,551 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,420 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 470,4 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 651,9 Millionen CAD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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