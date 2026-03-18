Ausblick: Neo Performance Materials stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Neo Performance Materials wird am 19.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,124 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Neo Performance Materials -0,410 CAD je Aktie verloren.

Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 114,5 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 188,7 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,551 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,420 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 470,4 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 651,9 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at