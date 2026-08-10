Neo Performance Materials Aktie
WKN DE: A2H9KJ / ISIN: CA64046G1063
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Neo Performance Materials veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Neo Performance Materials wird am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,495 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,190 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Laut einer Schätzung von 5 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 169,1 Millionen USD betragen, verglichen mit 158,8 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,58 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,340 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 660,5 Millionen USD, gegenüber 669,0 Millionen CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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