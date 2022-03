Ausblick: NeoGames zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NeoGames präsentiert in der am 09.03.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,088 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 10,92 Prozent auf 20,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte NeoGames noch 18,5 Millionen USD umgesetzt.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,401 USD, gegenüber 0,270 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 84,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 58,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at