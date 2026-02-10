Ausblick: Neogen Chemicals legt Quartalsergebnis vor

Neogen Chemicals wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,73 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,80 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 6,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,15 Milliarden INR gegenüber 2,01 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 16,95 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 13,20 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 8,46 Milliarden INR, gegenüber 7,78 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at