Ausblick: Neogen Chemicals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Neogen Chemicals wird am 24.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen, dass Neogen Chemicals für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,14 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,89 INR je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,25 Milliarden INR – ein Plus von 20,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Neogen Chemicals 1,87 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,58 INR, während im vorherigen Jahr noch 10,90 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,00 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 8,62 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at