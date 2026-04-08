Neogen Aktie
WKN: 883297 / ISIN: US6404911066
|
08.04.2026 07:01:06
Ausblick: Neogen legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Neogen lädt am 09.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 28.02.2026 endete.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,058 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Neogen nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 204,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 7,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 221,0 Millionen USD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,344 USD, während im vorherigen Jahr noch -5,030 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 850,6 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 894,7 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Neogen Corp.
Analysen zu Neogen Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Neogen Corp.
|8,62
|0,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Nahost-Konflikt: ATX deutlich fester erwartet -- DAX vor Kurssprung -- Asiens Börsen im Aufwind - Nikkei schießt hoch
Der heimische Aktienmarkt wird mit spürbaren Aufschlägen erwartet. Auch der deutsche Leitindex dürfte deutlich zulegen. An den Börsen in Fernost geht es zur Wochenmitte steil nach oben.