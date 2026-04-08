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08.04.2026 07:01:06

Ausblick: Neogen legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Neogen lädt am 09.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 28.02.2026 endete.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,058 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Neogen nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 204,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 7,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 221,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,344 USD, während im vorherigen Jahr noch -5,030 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 850,6 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 894,7 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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