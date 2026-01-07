Ausblick: Neogen stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Neogen wird am 08.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

4 Analysten schätzen, dass Neogen für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,063 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Neogen 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 207,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 10,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Neogen 231,3 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,270 USD, während im vorherigen Jahr noch -5,030 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 823,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 894,7 Millionen USD waren.

