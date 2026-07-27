Ausblick: Neogenomics gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Neogenomics präsentiert in der am 28.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,034 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Neogenomics noch ein Verlust pro Aktie von -0,350 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 12 Analysten von einem Zuwachs von 8,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 196,9 Millionen USD gegenüber 181,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,180 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,840 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 800,4 Millionen USD, gegenüber 727,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at