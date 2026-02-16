Neogenomics Aktie

WKN: 120159 / ISIN: US64049M2098

16.02.2026 07:01:10

Ausblick: Neogenomics legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Neogenomics lässt sich am 17.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Neogenomics die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

13 Analysten schätzen, dass Neogenomics für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,038 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,120 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten ein Plus von 9,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 188,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 172,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,093 USD im Vergleich zu -0,620 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 725,6 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 660,6 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at

