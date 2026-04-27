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27.04.2026 07:01:06

Ausblick: Neogenomics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Neogenomics veröffentlicht am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,006 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Neogenomics im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 184,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 13 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 168,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9,83 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,170 USD, gegenüber -0,840 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 796,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 727,3 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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