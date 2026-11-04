Ausblick: Nephros gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nephros wird sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,023 USD. Das entspräche einer Verringerung von 23,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,030 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 15,34 Prozent auf 5,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,157 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,110 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 22,1 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 18,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net