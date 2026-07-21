Nephros Aktie
WKN DE: A2PNQ9 / ISIN: US6406714005
|
21.07.2026 07:01:06
Ausblick: Nephros informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Nephros wird am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,003 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Nephros 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.
Nephros soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,040 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,110 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 20,9 Millionen USD, gegenüber 18,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nephros Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Nephros informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Nephros informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.03.26
|Ausblick: Nephros stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Nephros Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Nephros Inc Registered Shs
|3,08
|-0,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zum Handelsende stärker -- DAX letztlich im Plus - über 25.000er-Marke -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Der heimische Markt bewegte sich am Dienstag nach oben. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. An den Märkten in Asien ging es überwiegend nach oben.