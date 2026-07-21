Nephros Aktie

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WKN DE: A2PNQ9 / ISIN: US6406714005

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21.07.2026 07:01:06

Ausblick: Nephros informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nephros wird am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,003 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Nephros 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.

Nephros soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,040 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,110 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 20,9 Millionen USD, gegenüber 18,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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