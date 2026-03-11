Nephros Aktie
WKN DE: A2PNQ9 / ISIN: US6406714005
|
11.03.2026 07:01:06
Ausblick: Nephros stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Nephros lässt sich am 12.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Nephros die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll Nephros 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 14,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Nephros 3,9 Millionen USD umsetzen können.
Die Prognosen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,110 USD, gegenüber 0,010 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 18,5 Millionen USD im Vergleich zu 14,2 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nephros Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Nephros stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Nephros zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Nephros Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Nephros Inc Registered Shs
|3,40
|-2,86%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.