Neptune Insurance a Aktie
WKN DE: A41EJX / ISIN: US64073B1035
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20.07.2026 07:01:06
Ausblick: Neptune Insurance A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Neptune Insurance A wird am 21.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
14 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,145 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.
10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 24,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 42,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Neptune Insurance A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 52,4 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,536 USD, gegenüber -0,200 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 197,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 159,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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