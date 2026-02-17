Ausblick: Neptune Insurance A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Neptune Insurance A äußert sich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,099 USD gegenüber 0,080 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 25,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 39,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 31,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,382 USD je Aktie, gegenüber 0,110 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 155,2 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 119,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at