Neptune Insurance a Aktie
WKN DE: A41EJX / ISIN: US64073B1035
|
17.02.2026 07:01:06
Ausblick: Neptune Insurance A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Neptune Insurance A äußert sich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,099 USD gegenüber 0,080 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 25,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 39,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 31,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,382 USD je Aktie, gegenüber 0,110 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 155,2 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 119,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Neptune Insurance Holdings Inc Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: Neptune Insurance A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Neptune Insurance Holdings Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.