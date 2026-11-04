NerdWalle a Aktie
WKN DE: A3C6XW / ISIN: US64082B1026
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: NerdWallet A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
NerdWallet A wird am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,344 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 17,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 251,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 215,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,883 USD, gegenüber 0,640 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 913,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 836,6 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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