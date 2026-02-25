Ausblick: NerdWallet A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NerdWallet A wird sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,175 USD. Das entspräche einer Verringerung von 65,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,510 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 211,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 14,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 183,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,627 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,390 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 823,0 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 687,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at