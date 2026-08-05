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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: NerdWallet A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NerdWallet A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass NerdWallet A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,093 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,110 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 195,3 Millionen USD – ein Plus von 4,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NerdWallet A 186,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,910 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,640 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 883,8 Millionen USD, gegenüber 836,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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