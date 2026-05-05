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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: NerdWallet A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NerdWallet A wird am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,280 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei NerdWallet A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,000 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll NerdWallet A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 227,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 209,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,81 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,978 USD, gegenüber 0,640 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 899,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 836,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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