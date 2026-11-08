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08.11.2026 07:01:06

Ausblick: Nerdy A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nerdy A wird am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -1,500 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Nerdy A ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -1,500 USD in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 33,5 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 9,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 37,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -2,700 USD je Aktie, gegenüber -4,950 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 171,3 Millionen USD. Im Vorjahr waren 179,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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