Nerd a Aktie
WKN DE: A3CY5K / ISIN: US64081V1098
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Nerdy A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Nerdy A stellt am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,050 USD gegenüber -0,070 USD im Vorjahresquartal.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 4,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 45,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Nerdy A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 43,0 Millionen USD aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,185 USD, gegenüber -0,330 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 182,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 179,0 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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