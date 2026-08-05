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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Nerdy A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nerdy A stellt am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,050 USD gegenüber -0,070 USD im Vorjahresquartal.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 4,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 45,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Nerdy A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 43,0 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,185 USD, gegenüber -0,330 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 182,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 179,0 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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