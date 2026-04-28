Neste Aktie
WKN: A0D9U6 / ISIN: FI0009013296
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Neste gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Neste präsentiert in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
15 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,508 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,050 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,44 Prozent auf 4,99 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,02 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
21 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,04 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,190 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 20,96 Milliarden EUR, gegenüber 18,94 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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