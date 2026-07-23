Ausblick: Neste legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Neste lädt am 24.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

16 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,576 USD gegenüber -0,030 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Neste 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 7,19 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 40,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Neste 5,11 Milliarden USD umsetzen können.

Insgesamt erwarten 21 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,61 USD je Aktie, gegenüber 0,110 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 18 Analysten durchschnittlich auf 24,98 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 21,37 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at