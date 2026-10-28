Ausblick: Neste präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Neste wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

11 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,962 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,140 EUR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Neste in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,76 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 5,66 Milliarden EUR im Vergleich zu 4,53 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,80 EUR, gegenüber 0,190 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 22,70 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 18,94 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at