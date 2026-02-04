Neste Corporation Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-2 Sh Aktie
WKN DE: A14W0Z / ISIN: US64104Y1064
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: Neste stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Neste wird am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
15 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,161 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 5,89 Prozent auf 5,59 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Neste noch 5,94 Milliarden USD umgesetzt.
Der Ausblick von 20 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,305 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,060 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 16 Analysten auf durchschnittlich 22,42 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 22,30 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Neste Corporation Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-2 Sh
|
04.02.26
|Ausblick: Neste stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Neste legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
28.10.25
|Ausblick: Neste präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Neste stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Neste Corporation Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-2 Sh
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen tiefer -- EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.