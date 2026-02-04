Ausblick: Neste stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Neste wird am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,161 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 5,89 Prozent auf 5,59 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Neste noch 5,94 Milliarden USD umgesetzt.

Der Ausblick von 20 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,305 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,060 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 16 Analysten auf durchschnittlich 22,42 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 22,30 Milliarden USD in den Büchern standen.

