Ausblick: Neste stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Neste wird am 05.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 16 Analysten von einem Gewinn von 0,274 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,180 EUR je Aktie erzielt worden.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,76 Milliarden EUR – das wäre ein Abschlag von 14,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,57 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 21 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,523 EUR je Aktie, gegenüber -0,120 EUR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 16 Analysten durchschnittlich bei 19,10 Milliarden EUR. Im Fiskaljahr zuvor waren 20,61 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at