Ausblick: Neste stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Neste wird am 24.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 17 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,999 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Neste -0,050 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 6,28 Milliarden EUR – ein Plus von 39,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Neste 4,51 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,80 EUR, gegenüber 0,190 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 21,82 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 18,94 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at