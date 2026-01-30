Ausblick: Nestle India mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nestle India wird am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,88 INR gegenüber 3,57 INR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 23 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 9,75 Prozent auf 52,46 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Nestle India noch 47,80 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 16,69 INR im Vergleich zu 16,64 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 220,92 Milliarden INR, gegenüber 201,30 Milliarden INR im vorigen Jahr.

