Ausblick: Nestle India stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nestle India wird am 21.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,46 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Nestle India noch 4,53 INR je Aktie eingenommen.

17 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 13,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 55,04 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Nestle India für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 62,56 Milliarden INR aus.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 36 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,99 INR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 16,64 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 35 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 226,15 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 201,30 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at