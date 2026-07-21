Ausblick: Nestle India zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nestle India lädt am 22.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 4,32 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Nestle India noch ein Gewinn pro Aktie von 3,35 INR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 22 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 60,24 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 18,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Nestle India einen Umsatz von 50,96 Milliarden INR eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 34 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 20,41 INR aus. Im Vorjahr waren 18,15 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 38 Analysten im Durchschnitt 262,42 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 231,13 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at