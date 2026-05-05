Net 1 Ueps Technologies Aktie

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WKN: A0ET3X / ISIN: US64107N2062

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Net 1 Ueps Technologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Net 1 Ueps Technologies lässt sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Net 1 Ueps Technologies die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,070 USD je Aktie gegenüber -0,270 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 38,49 Prozent auf 99,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 161,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,305 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,140 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 589,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 659,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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