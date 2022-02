Ausblick: Net 1 Ueps Technologies öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Net 1 Ueps Technologies präsentiert in der am 09.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,140 USD. Das entspräche einem Gewinn von 41,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,240 USD erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 8,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 34,9 Millionen USD gegenüber 32,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Verlust von -0,480 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,870 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 141,4 Millionen USD, gegenüber 130,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at