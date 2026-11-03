Ausblick: Net 1 Ueps Technologies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Net 1 Ueps Technologies wird am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,030 USD aus. Im letzten Jahr hatte Net 1 Ueps Technologies einen Verlust von -0,050 USD je Aktie eingefahren.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 97,4 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 43,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 171,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,490 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,030 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 621,1 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 721,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net